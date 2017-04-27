Робот-хирург может появиться в больницах Москвы через два года

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В Москве занимаются созданием отечественного робота-хирурга, который не только не уступит зарубежным аналогам, но и превзойдет их по своим возможностям. В настоящий момент специалисты находятся на этапе "обучения" машины.

Он появился на свет, чтобы превзойти своих предшественников. Первый ассистирующий робот-хирург российского производства обещает стать не просто аналогом всемирно известного робота "Да Винчи", а его главным конкурентом, передает "ТВ Центр".

Принцип работы железного помощника такой же. Хирург управляет им с помощью специальных манипуляторов. Однако в российской разработке намного больше пространства для деятельности врача.

"Педальки позволяют нам возвращать свободу движений и продолжать работу, также есть еще одна педалька. Она перемещает камеру, и мы можем объект рассматривать с разных сторон", - рассказал врач-уролог, доцент кафедры урологии МГМСУ Владимир Дьяков.

Рассматриваемый объект - это внутренности индейки. У российского робота пока идет испытательный срок. На апробацию уйдет около двух лет. Рядом с хирургом - инженер. Поскольку в мире 90% урологических вмешательств производится с помощью роботов, новый помощник создавался именно по заказу урологов.

"Операция проводится через троакар, или, если проще сказать, через трубку. Отличительной особенностью операций является 3D-визуализация", - заявил главный уролог Минздрава России Дмитрий Пушкарь.

Вместо полтонны оборудования "Да Винчи", разработка российских инженеров весит всего несколько килограммов. Для нее не нужно искать дополнительное место в операционной. Точность робота в десять раз выше, чем у американского коллеги, что позволяет ему проводить операции даже на клеточном уровне.

"Это цифровой комплекс, в основе которого находятся мехатронные узлы, которые принципиально отличаются как от существующего зарубежного робота "Да Винчи", так и от разработок 50 фирм, которые сейчас ведутся в мире", - пояснил директор Института конструкторско-технологической информатики РАН Сергей Шептунов.

Теперь с помощью специальных 3D-очков и робота-хирурга возможно создание виртуальной операционной. Причем, участвовать в процессе в режиме онлайн смогут врачи из разных городов. А в будущем разработчики намерены добиться того, чтобы хирург при помощи робота-ассистента мог проводить операции, не выходя из собственного кабинета.

"Этот прибор безусловно будет внедрен, и мы обсуждаем выпуск этого опытного образца в промышленное производство. И второй момент - здесь возможны развилки, как его использовать", - заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Русский робот-хирург станет и тренировочной базой для врачей. А вот имя ему пока не придумали. Но российские разработчики уверены, что совсем скоро о нем заговорят во всем мире.

Елена Сахно, Владимир Черных. "ТВ Центр".

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