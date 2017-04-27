ОДКБ заявила о попытке ИГ и "Аль-Каиды" объединиться

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Врио генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Валерий Семериков заявил, что ИГ и "Аль-Каида" пытаются объединиться. Он отметил, что в этом случае уровень террористической опасности во всем мире будет сильно увеличен.

Запрещенные в России террористические группировки "Исламское государство" и "Аль-Каида" пытаются организовать союз. Об этом заявил исполняющий обязанности генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Валерий Семериков на Московской конференции по международной безопасности, передает "Интерфакс".

По его словам, в этом случае уровень террористической опасности во всем мире будет сильно увеличен.

Также Семериков отметил, что "недобитые" боевики ИГ перемещаются из Сирии и Ирака на территорию Афганистана. Он подчеркнул, что со временем они могут превратить эту страну в "плацдарм для экспансии на территорию государств-членов ОДКБ".

При этом он заявил, что ситуация в Афганистане ухудшилась. "Продолжающееся противостояние различных религиозных группировок, действия талибов, возрастающий наркотрафик стали лишь частью угроз, исходящих с территории этой соседней с ОДКБ страны", - сказал Семериков.

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