Литературовед Федор Капица скончался в Москве

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В возрасте 66 лет скончался литературовед Федор Капица. Смерть наступила после продолжительной болезни легких. С 1997 года он являлся ведущим научным сотрудником отдела фольклора ИМЛИ РАН, а с 2004 года – отдела древнеславянских литератур.

В столице в возрасте 66 лет скончался ученый, литературовед и фольклорист Федор Капица. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-секретаря Российской академии наук Светлану Попову.

"В четверг в Москве после продолжительной болезни легких скончался ученый Федор Капица", - сказала Попова.

Федор Капица - сын известного физика и популяризатора науки Сергея Капицы. С 1997 года он являлся ведущим научным сотрудником отдела фольклора ИМЛИ РАН, а с 2004 года – отдела древнеславянских литератур.