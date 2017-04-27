Танцор Барышников стал гражданином Латвии

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Депутаты сейма Латвии единогласно поддержали внесенный в парламент проект постановления о предоставлении латвийского гражданства Михаилу Барышникову. Артист балета родился в Риге в семье советского офицера. В 1986 году танцор получил гражданство США.

Сейм Латвии предоставил гражданство артисту балета Михаилу Барышникову. Как пишет "Русская планета", в поддержку решения выступили представители всех шести фракций, представленных в парламенте.

Барышникову дали гражданство за особые заслуги перед Латвией. В течение дня состоится церемония, на которой ему вручат латвийский паспорт.

Барышников родился в Риге в семье советского офицера. Он начал заниматься балетом в Рижском хореографическом училище, но позднее перебрался в Ленинград. В 1974 году во время гастролей в Канаде остался на Западе, а в 1986 году получил гражданство США. Сам Барышников в интервью называет себя "продуктом латвийского воспитания" и "русским латышом".

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