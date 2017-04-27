Рогозин назвал сокращение отряда космонавтов обновлением состава

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Вице-премьер России Дмитрий Рогозин заявил, что сокращения в отряде космонавтов связаны с обновлением его состава. По его словам, эти меры являются плановыми. Это будет связано с перспективами пилотируемой космонавтики после 2024 года.

Сокращения в отряде космонавтов связаны с обновлением его состава, заявил вице-премьер России Дмитрий Рогозин. По его словам, средний возраст в отряде был 53 года, передает ТАСС.

"Это слишком серьезный возраст у космонавтов. В этом году Роскосмос объявил новый набор. Поэтому идет плановое обновление", - отметил Рогозин. Член правительства подчеркнул, что не понимает появления такой реакции на эти меры. "Это плановое обновление", - сказал он.

Также это будет связано с перспективами пилотируемой космонавтики после 2024 года, отметил Рогозин. Он напомнил, что международная космическая станция (МКС) будет работать до 2024 года.

"Будет ли создана национальная орбитальная станция, или иные варианты пилотируемой космонавтики? Это все увязывается в одном ключе и с новой системой подготовки космонавтов, а также использованием робототехнических средств, которые могли бы замещать космонавтов на особо сложных участках", - сказал вице-премьер.

Ранее 24 апреля российский отряд космонавтов покинули три человека. Это Сергей Волков, Александр Самокутяев и Сергей Ревин. Ранее отмечалось, что несколько опытных космонавтов могут покинуть российский отряд по собственному желанию или по состоянию здоровья.

Кроме того, заявление об отчислении из отряда космонавтов написал Геннадий Падалка.