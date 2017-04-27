Россия прилагает усилия для развития экономических связей с Испанией

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Россия и Испания предпринимают усилия для развития экономических, инвестиционных связей. Об этом рассказал глава МИД нашей страны Сергей Лавров.

Москва прилагает усилия для развития инвестиционных и экономических связей с Мадридом. Об этом заявил глава нашего МИД Сергей Лавров на встрече с председателем Сената Генеральных кортесов Испании Пио Гарсией-Эскудеро, передает "ТВ Центр".

По словам российского министра, в настоящее время активно укрепляются межправительственные соглашения в различных областях. В ходе беседы Лавров особо отметил успехи в сфере туризма.

"У нас завершается очередное совместное мероприятие - перекрёстный год туризма. Отрадно, что в прошлом году Испанию посетили уже миллион российских граждан, и поток туристов в нашу страну также увеличился и достиг более 100 тысяч. В начале этого года исполнилось 40 лет со дня становления дипломатических отношений между нашими странами, и по этому случаю президент России Владимир Путин и Король Филипп VI обменялись посланиями, в которых подтверждена нацеленность на укреплении наших связей во всех областях", - заявил Лавров.