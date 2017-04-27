Судно ЧФ "Лиман" получило пробоину после столкновения с кораблем

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В результате столкновения с кораблем в Черном море, пробоину получило судно Черноморского флота "Лиман". Это произошло в 40 километрах северо-западнее пролива Босфор. Пострадавших среди экипажа нет. На выручку в район происшествия направлены корабли Черноморского флота.