Судно ЧФ "Лиман" получило пробоину после столкновения с кораблем
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В результате столкновения с кораблем в Черном море, пробоину получило судно Черноморского флота "Лиман". Это произошло в 40 километрах северо-западнее пролива Босфор. Пострадавших среди экипажа нет. На выручку в район происшествия направлены корабли Черноморского флота.
Исследовательское судно Черноморского флота "Лиман" получило пробоину в результате столкновения с другим кораблем, передает ТАСС.
Инцидент произошел в юго-западной части Черного моря в 40 километрах северо-западнее пролива Босфор. Вторым кораблем оказалось судно "Ашот-7". Из-за столкновения у корабля Черноморского флота возникала пробоина правого борта ниже ватерлинии.
В Минобороны России подчеркнули, что пострадавших среди экипажа нет. Сейчас ведется борьба за живучесть судна. Также в район происшествия вышли корабли Черноморского флота. Из состава дежурных сил флота вылетела спасательная команда на самолете Ан-26.