Инвестиционная компания купила целую деревню в Северном Йоркшире

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Крупная британская инвесткомпания купила деревню в Северном Йоркшире, где уже больше ста лет живут люди. Поместье выставили на продажу около года назад за 25 миллионов долларов. Итоговая сумма сделки держится в секрете. Прежняя владелица помогала процветать деревне. Теперь местные жители обеспокоены, что будет дальше.

Если у вас есть лишние 20 миллионов фунтов, вы можете стать лэнд-лордом и в современной Великобритании. Продаётся не титул, а деревня с окрестными землями. Одна из деревень в Северном Йоркшире уже продана. Торги закрыты. Новый владелец немалых земельных угодий и большого хозяйства с домами и инфраструктурой - крупная британская инвестиционная компания. Местные жители, а их здесь 375 человек, находятся в состоянии небольшой паники. Нет, их не продали вместе с деревней. Все они лишь арендаторы жилья и участков. Но что будет дальше, не знают, передает "ТВ Центр".

"Местные жители нервничают. Обеспокоены, конечно. Но все надеются, что останутся тут. Ведь много семей прожили здесь более 50 лет. Мы хотим, чтобы всё было, как раньше", - говорит Клэр Маршалл.

Британское право позволяет свободно распоряжаться любой собственностью. Этой деревней более 150 лет владела семья Доней. Но после того, как скончалась последняя владелица поместья - 84-летняя Ив Доней, наследники решили избавиться от Уэст-Хэслертона. Выставили объект на торги через риэлтерскую компанию. И вели переговоры с потенциальными покупателями почти год.

Главная достопримечательность деревни - большой особняк. В нём - 21 комната. Кроме того, в деревне - 43 дома, местный паб, автозаправка, спортивные площадки и 850 гектаров земли. Продавалось всё одним лотом. Сумма сделки не разглашается. Но аналитики считают, что она оказалась недалека от стартовой - 20 миллионов фунтов стерлингов.

Инвесткомпания, конечно, купила владения не ради благотворительности. Жители опасаются, что арендная плата, которую они платили многие годы семье прежних владельцев, может резко вырасти. Последняя хозяйка поместья всю жизнь держала очень низкие арендные ставки и хотела, чтобы потомки продолжили её дело. Но, видимо, кризис даёт о себе знать.

Сергей Псурцев, "ТВ Центр".