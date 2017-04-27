Зонд Cassini показал фото ураганов на поверхности Сатурна

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Космический зонд Cassini совершил первый в истории пролет между Сатурном и его кольцами. Аппарат прислал фотографии атмосферы газового гиганта, сделанные с наименьшего за всю историю наблюдений расстояния. На снимках можно увидеть ураганы в верхних слоях атмосферы Сатурна.

Cassini прислал несколько фотографий атмосферы Сатурна, сделанных с наименьшего за всю историю наблюдений расстояния, передает "МИР 24".

26 апреля космический зонд совершил первый в истории пролет между газовым гигантом и его кольцами.

"Ни один зонд не подлетал так близко к Сатурну. Мы только могли предполагать, опираясь на теорию и предсказания, что будет ожидать нас в промежутке между кольцами и планетой", - заявил руководитель миссии Эрл Мейз.

Cassini сгорит в атмосфере Сатурна середине сентября 2017 года.

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