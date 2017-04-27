В Париже школьники вышли на акции протеста против Ле Пен и Макрона

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На улицы Парижа вышли десятки молодых людей. Они выступают сразу против обоих кандидатов на пост главы Франции Марин Ле Пен и Эммануэля Макрона.

В Париже школьники вышли на акции протеста против Марин Ле Пен и Эммануэля Макрона. Протестующие бросали дымовые шашки, а также выкрикивали лозунги. Собравшиеся блокировали доступ к 20 учебным заведениям. Четырём лицеям пришлось полностью приостановить занятия, передает "ТВ Центр".

Оскорблениями и свистом встретили лидера первого тура президентских выборов Эммануэля Макрона и накануне. Инцидент произошёл в его родном Амьене во время посещения завода. Больная часть рабочих поддерживает конкурентку политика Марин Ле Пен. Она побывала на предприятии на несколько часов раньше. После этой встречи рейтинг лидера "Нацфронта" вырос.

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