Четыре человека погибли в ДТП с инкассаторской машиной на Кубани
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На 14 километре автодороги "Тимашевск – Полтавская" произошла авария с участием грузовика и инкассаторской машины. В результате ДТП погибли четыре человека. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и устанавливают все обстоятельства аварии.
В результате аварии с участием грузовика и инкассаторской машины в Краснодарском крае погибли четыре человека. Об этом сообщается на сайте МВД России по региону. ДТП произошло на 14 километре автодороги "Тимашевск – Полтавская".
"По предварительным данным, водитель грузового автомобиля Volvo выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с автомобилем Ford. В результате аварии водитель грузовика, а также водитель и два пассажира микроавтобуса от полученных травм скончались на месте", - говорится в сообщении.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Они устанавливают все причины и обстоятельства аварии.
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