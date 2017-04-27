Путин и Абэ отметили позитивное развитие отношений России и Японии

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Россия и Япония движутся вперед в развитии отношений. Об этом заявил Владимир Путин, открывая встречу с японским премьером Синдзо Абэ. Президент надеется, что визит Абэ принесет свои плоды. В свою очередь премьер Японии также отметил позитивные сдвиги в развитии отношений двух стран.

Перспективы российско-японского сотрудничества обсуждает Владимир Путин с премьером Японии Синдзо Абэ. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Среди главных тем - реализация ранее достигнутых договорённостей, а также вопросы торгово-экономических и гуманитарных отношений двух стран. Ожидается, что главы государств рассмотрят темы международной повестки, в частности сирийский кризис и ситуацию вокруг КНДР.

"Движение вперед есть. Надеюсь, что и этот визит столь представительный японской делегации принесет свои плоды и мы наметим следующие шаги по совместной работе. Япония - наш добрый сосед и очень перспективный партнер. В прошлую встречу в ходе переговоров мы договорились об активизации отношений, контактов, нашей совместной работы. И уже можем подвести определенные итоги", - сказал президент.