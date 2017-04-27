Экс-главу антикоррупционного главка МВД Сугробова приговорили к 22 годам колонии

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Мосгорсуд приговорил бывшего главу Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Дениса Сугробова к 22 годам заключения. Его признали виновным в превышении должностных полномочий и организации преступного сообщества. Решением суда Сугробов лишен звания генерала.

Бывшего руководителя антикоррупционного главка МВД Дениса Сугробова приговорили к 22 годам колонии. Об этом сообщил ТАСС из зала суда.

Мосгорсуд признал Сугробова виновным в превышении должностных полномочий и организации преступного сообщества. Кроме того, экс-главу управления МВД лишили звания генерала.

Бывшего руководителя антикоррупционного главка МВД арестовали в начале мая 2014 года. По данному уголовному делу заключены под стражу еще восемь человек. Девятый обвиняемый — бывший заместитель Сугробова Борис Колесников покончил с собой в июне 2014 года. Прокурор просил признать его виновным и прекратить уголовное производство в его отношении. Кроме того обвинение ходатайствовало о лишении всех фигурантов уголовного дела воинских званий.

Решением Мосгорсуда бывшие сотрудники Сугробова также получили реальные сроки. Иван Косоуров приговорен к 19 годам лишения свободы, Сергей Борисовский – к 17 годам, Виталий Чередниченко – к 18 годам, Евгений Шерманов – к 18 годам, Сергей Пономарев – к 17 годам, Андрей Назаров – к 17 годам, Игорь Скакунов – к четырем годам и Салават Муллаяров – к 20 годам заключения. Бывший заместитель Сугробова Колесников признан виновным, уголовное преследование в его отношении прекращено в связи со смертью.

По версии следствия, сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции совершили не менее 10 тяжких преступлений. Обвиняемые, фактически, сами создавали, а затем документировали оперативную информацию о преступлениях, не соответствующую действительности. В частности, они пытались уличить в получении взятки заместителя начальника управления собственной безопасности ФСБ Игоря Демина. Один из подозреваемых, представившись бизнесменом, попытался дать Демину взятку в размере 10 тысяч долларов за покровительство. Никто из фигурантов дела своей вины не признает.

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