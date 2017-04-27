Береговая охрана Турции эвакуировала экипаж тонущего судна ЧФ "Лиман"

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Экипаж исследовательского судна Черноморского флота "Лиман" эвакуирован с корабля береговой охраной Турции. Само судно, по данным турецкой стороны, затонуло, получив пробоину в столкновении с транспортным кораблем, шедшим в Черном море под флагом Того.

Все российские моряки эвакуированы с получившего пробоину исследовательского судна Черноморского флота "Лиман". Как передает ТАСС, операцию провела береговая охрана Турции.

В настоящий момент все 78 российских моряков спасены, отметили в управлении турецкого ведомства. Погибших или пропавших без вести нет, подчеркнули там.

Между тем, в пресс-службе турецкой Береговой охраны отметили, что "Лиман" затонул. Информацию подтвердили в российском Минобороны. При этом столкнувшееся с ним транспортное судно Youzarsif-Н, которое шло под флагом Того и предназначалось для перевозки скота, повреждений не получило.

Инцидент произошел в 18 морских милях к северу от побережья Турции в районе мыса Кильос у входа в пролив Босфор. По предварительным данным, это произошло по причине низкой видимости из-за тумана.