В Москве расстреляли автомобиль с предпринимателями
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На юго-востоке Москвы четверо злоумышленников выстрелили в автомобиль с иностранными предпринимателями, затем, разбив стекла и избив водителя, похитили сумку с деньгами и личные вещи. Полиция задержала преступников, они заключены под стражу.
Московская полиция задержала четырех уроженцев ближнего зарубежья, подозреваемых в разбойном нападении на иностранных предпринимателей, сообщает столичное ГУ МВД.
По данным правоохранительных органов, на Люблинской улице Москвы преступники поравнялись на светофоре с автомобилем предпринимателей, занимающихся торговлей в одном из ярмарочных комплексов города, и выстрелили в машину. Затем злоумышленники разбили стекла и избили водителя. После чего забрали личные вещи, сумку с деньгами и скрылись с места преступления.
Во время задержания полиция обнаружила у подозреваемых автомобиль, на котором злоумышленники совершили преступление, а также 4 мобильных телефона и одежду.
По данному прецеденту возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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