Три района в центре Москвы не войдут в программу реновации жилья

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В четверг стало известно, что три района в центре столицы не войдут в программу реновации жилья. Об этом заявил префект Центрального округа Владимир Говердовский.

Три района в центре Москвы не войдут в программу по расселению пятиэтажек. Это районы Якиманка, Хамовники и Арбат, поскольку их жители не высказали желания переселиться, передает "ТВ Центр".

Кроме того, в районах Якиманка и Арбат нет объектов для переселения. Говердовский подчеркнул, что в случае, если люди захотят вступить в программу реновации, власти Москвы готовы вернуться к обсуждению.