В пятницу Путин обсудит с Совбезом стратегию борьбы с наркотиками

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Президент России Владимир Путин проведет в пятницу заседание Совета безопасности. Как сообщили в пресс-службе Кремля, оно будет посвящено стратегии антинаркотической политики. Кроме того, глава государства планирует вручить золотые звезды "Герой труда Российской Федерации".

Президент России Владимир Путин проведет в пятницу заседание Совета безопасности. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Путин проведет заседание Совета безопасности России, на котором планируется рассмотреть ход реализации Стратегии государственной антинаркотической политики до 2020 года и обсудить дополнительные меры по противодействию распространению наркомании", - говорится в сообщении.

В ходе заседания с основным докладом выступит министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Глава государства также планирует в пятницу вручить в Кремле золотые звезды "Герой труда Российской Федерации". В нынешнем году награды удостоены слесарь-монтажник "Севмаша" Алексей Иванов, главврач краснодарской больницы Владимир Порханов, лесничий из Якутии Варвара Устинова, художественный руководитель московского театра "Современник" Галина Волчек и экс-глава Татарстана, государственный советник республики Минтимер Шаймиев.

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