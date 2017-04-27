Рособрнадзор сообщил о проблемах с русским языком у каждого 10-го учителя
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Исследование Рособрнадзора показало, что более 11% учителей испытывают сложности в таких предметах, как русский язык и математика. На проблему указал глава надзорного ведомства Сергей Кравцов. По его словам, необходимо развивать аттестацию учителей и профессиональный выпускной экзамен в педагогических вузах.
Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов заявил о недостаточной подготовке учителей и выпускников педагогических вузов, передает "Интерфакс".
"После завершения педагогического вуза не всегда учителя владеют предметом, методикой преподавания", - сказал он.
По его словам, исследование надзорного ведомства показало, что более 11% учителей испытывают проблемы с русским языком и математикой.
Выступая на общем собрании Российской академии образования, он призвал развивать аттестацию учителей и профессиональный выпускной экзамен в педагогических вузах.
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