Певец Влад Самойлов выплатит 4,3 млн рублей долга своему брату

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По решению суда экс-солист группы "Агата Кристи" Влад Самойлов должен выплатить 4,3 миллиона рублей в качестве долга своему младшему брату Глебу Самойлову. Рок-группа распалась в 2010 году, после чего два брата-музыканта начали активно судиться.

Савеловский суд Москвы удовлетворил иск бывшего участника рок-группы "Агата Кристи" Глеба Самойлова в отношении его брата Вадима о взыскании долга в размере 4,3 миллиона рублей и компенсации за судебные издержки на сумму около 30 тысячи рублей, передает ТАСС.

В 2015 году Вадим Самойлов попросил в долг деньги у брата и по обоюдной договоренности обязан был ежемесячно выплачивать определенную сумму, чтобы к апрелю 2016 года погасить долг. Однако, условия Вадим не выполнил, после чего Глеб обратился в суд.

Российская рок-группа "Агата Кристи" основана в 1985 году. Ее бессменными лидерами были братья Вадим и Глеб Самойловы. В 2010 году группа записала свой последний альбом после чего объявила о распаде. В сентябре 2016 Глеб подал иск на своего брата о запрете на исполнение 172 песен "Агаты Кристи". Суд отклонил его, пояснив, что Вадим не нарушает авторские права.