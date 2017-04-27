Россия осудила удары ВВС Израиля по объектам "Хезболлы" в Сирии

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва осуждает авиаудар израильских ВВС по объектам группировки "Хезболла" в Сирии. В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что страны должны уважать суверенитет САР.

Москва осуждает удар ВВС Израиля, который был произведен в районе аэропорта Дамаска 27 апреля. Об этом сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

"В Москве осуждают акты агрессии против Сирии, считают их недопустимыми и противоречащими нормам и принципам международного права. Призываем всех действовать в рамках уважения суверенитета и территориальной целостности Сирии - государства - члена ООН", - заявила дипломат в ходе брифинга.

Действия авиации ВВС Израиля прокомментировал и представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Россия выступает за уважение суверенитета Сирийской Арабской Республики, передает "Интерфакс".

"Мы по-прежнему считаем, что все страны должны воздерживаться от каких-то действий, которые ведут к повышению напряженности в и без того неспокойном регионе. Выступаем за уважение суверенитета САР и за то, чтобы САР была политически целостным, единым и суверенным государством", - отметил Песков.

Также он подчеркнул, что между Россией и Израилем ведется обмен информацией по различным каналам. "Наши Генштабы находятся в процессе постоянного диалога", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, информировал ли Израиль Россию о нанесении ударов.

Ранее сообщалось об ударах, нанесенных израильскими ВВС в районе аэропорта Дамаска. Целью, предположительно, были склады с боеприпасами группировки "Хезболла".