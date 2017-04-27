Песков опроверг причастность Путина к передаче Исаакия РПЦ
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Вопрос о передаче Исаакиевского собора РПЦ не согласовывался с Владимиром Путиным. Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, это не входит в прерогативу главы государства. Ситуация с Исаакием находится в ведении городских властей, подчеркнул Песков.
Сообщения о том, что Владимир Путин согласовывал вопрос о передаче Исаакиевского собора РПЦ, не соответствуют действительности, передает "Интерфакс". Слухи, распространяемые рядом СМИ, опроверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, президент не мог принимать участие в принятии этого решения, потому что подобные вопросы не входят в прерогативу президента. В Кремле ранее неоднократно подчеркивали, что вопрос о передаче собора находится в ведении городских властей, добавил Песков.
Ранее СМИ писали о том, что глава РПЦ якобы лично согласовал передачу музея с Путиным. Как отмечали издания, согласие президента было получено в декабре 2016 года.
В январе стало известно, что власти Санкт-Петербурга решили передать РПЦ Исаакиевский собор. Это решение вызвало массовые протесты со стороны жителей города и представителей музейного сообщества.
29 марта коллектив Исаакия попросил Путина остановить передачу музея РПЦ.
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