Песков опроверг причастность Путина к передаче Исаакия РПЦ

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Вопрос о передаче Исаакиевского собора РПЦ не согласовывался с Владимиром Путиным. Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, это не входит в прерогативу главы государства. Ситуация с Исаакием находится в ведении городских властей, подчеркнул Песков.

Сообщения о том, что Владимир Путин согласовывал вопрос о передаче Исаакиевского собора РПЦ, не соответствуют действительности, передает "Интерфакс". Слухи, распространяемые рядом СМИ, опроверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, президент не мог принимать участие в принятии этого решения, потому что подобные вопросы не входят в прерогативу президента. В Кремле ранее неоднократно подчеркивали, что вопрос о передаче собора находится в ведении городских властей, добавил Песков.

Ранее СМИ писали о том, что глава РПЦ якобы лично согласовал передачу музея с Путиным. Как отмечали издания, согласие президента было получено в декабре 2016 года.

В январе стало известно, что власти Санкт-Петербурга решили передать РПЦ Исаакиевский собор. Это решение вызвало массовые протесты со стороны жителей города и представителей музейного сообщества.

29 марта коллектив Исаакия попросил Путина остановить передачу музея РПЦ.

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