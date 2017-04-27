Защита Сугробова обжалует приговор экс-генералу МВД

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Защита экс-руководителя антикоррупционного главка МВД Дениса Сугробова намерена обжаловать приговор бывшему генералу. По словам адвоката Эдуарда Исецкого, жалоба будет подана уже 28 апреля. Ранее Мосгорсуд приговорил Сугробова к 22 годам колонии.

Зашита экс-главы антикоррупционного главка МВД Дениса Сугробова обжалует приговор в его отношении. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката Эдуарда Исецкого.

Ранее Мосгорсуд признал Сугробова виновным в превышении должностных полномочий и организации преступного сообщества. Его приговорили к 22 годам колонии и лишили звания генерала. Еще восемь фигурантов дела получили сроки от четырех до 20 лет.

"В итоге пострадавшими становятся те, кто подрывал экономическую безопасность, а злодеями оказываются те, кто ее защищал", - прокомментировал Исецкий.

Адвокат уточнил, что приговор будет обжалован уже 28 апреля. Он также отметил, что арест с имущества всех фигурантов был снят, соответственно суд не усмотрел финансовой заинтересованности со стороны обвиняемых.

"Суд ее не установил, основным мотивом преступления суд посчитал получение внеочередных званий и наград", - пояснил адвокат.

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