Сенатор Клинцевич назвал действия Трампа безответственными

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Дональд Трамп поступает безответственно, расширяя полномочия Пентагона по части увеличения численности армии США в Сирии и Ираке. Такое мнение выразил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Сенатор Франц Клинцевич прокомментировал решение Дональда Трампа о наделении Пентагона полномочиями по пересмотру системы ограничений военного контингента США в Сирии и Ираке, передает "Интерфакс".

По его словам, увеличение численности американской армии в Сирии и Ираке, по сути, снимает политические ограничения с Пентагона. Клинцевич добавил, что войска находятся там вопреки всем международно-правовым нормам.

"Это, по меньшей мере, безответственно", - заявил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, добавив, что подобные действия Трампа расходятся с его предвыборными заявлениями.

Ранее сообщалось, что Трамп расширил полномочия Пентагона по Сирии и Ираку. Теперь министр обороны США Джеймс Мэттис может увеличить количество дислоцированных войск в Сирии.

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