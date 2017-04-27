В центре Лондона поймали мужчину с ножами

Теги: В мире полиция великобритания

В Вестминстере задержан мужчина с ножами. Об этом сообщает полиция Лондона. Улицы, прилегающие к резиденции премьер-министра и парламенту, которые находятся в этом районе, закрыты.

Правоохранительные органы задержали в центре Лондона подозрительного мужчину, сообщает столичное полицейского управление в Twitter. При себе у него обнаружили ножи.

Man arrested in Westminster. No reported injuries. More information to follow. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 27 апреля 2017 г.

По данным полиции, мужчина был задержан в районе Вестминстер, где располагаются резиденция премьер-министра, здания различных министерств и парламент. Прилегающие к ним улицы закрыты.