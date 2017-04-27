17:14, 27 апреля 2017

В центре Лондона поймали мужчину с ножами

Теги:  В мире  полиция  великобритания

В Вестминстере задержан мужчина с ножами. Об этом сообщает полиция Лондона. Улицы, прилегающие к резиденции премьер-министра и парламенту, которые находятся в этом районе, закрыты.

Правоохранительные органы задержали в центре Лондона подозрительного мужчину, сообщает столичное полицейского управление в Twitter. При себе у него обнаружили ножи.

По данным полиции, мужчина был задержан в районе Вестминстер, где располагаются резиденция премьер-министра, здания различных министерств и парламент. Прилегающие к ним улицы закрыты.

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