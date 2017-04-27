Лавров и Тиллерсон могут встретиться на Аляске

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров может провести встречу с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном на полях встречи Арктического совета на Аляске. По словам замглавы российского МИД Сергея Рябкова, такая возможность в настоящее время прорабатывается.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон могут встретиться на Аляске. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на замглавы российского МИД Сергея Рябкова.

По его словам, в настоящее время такая возможность прорабатывается. Переговоры дипломатов могут быть организованы на полях министерской встречи Арктического совета.

"Это ближайшая возможность для министра и госсекретаря продолжить обсуждение вопросов, которые затрагивались на встрече в Москве", - отметил Рябков.

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