ФАС завела дело на "дочку" Apple за координацию цен на iPhone

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ФАС возбудила административное дело против "дочки" Apple - "Эппл Рус" - с целью взыскания с компании штрафа. В марте ведомство признало компанию виновной в нарушении закона "О защите конкуренции" за координацию цен на iPhone 5 и 6.

Федеральная антимонопольная служба возбудила административное дело в отношении компании "Эппл Рус", российской "дочки" корпорации Apple, чтобы взыскать штраф. Предварительно, его размер составляет от одного до пяти миллионов рублей.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства, дело связано с координацией цен на iPhone 5 и 6. Что касается самой Apple, ФАС не нашла подтверждений, что корпорация виновна в координации цен на iPhone. В ведомстве указали, что дела против нее возбуждаться не будет.

ФАС открыла расследование в отношении Apple в августе 2016 года. С начала официальных продаж iPhone 6s и iPhone 6s Plus в России продавцы установили на них одинаковые цены и удерживали на одном уровне в течение определенного времени, считают антимонопольщики.

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