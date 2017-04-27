В Берлине полиция открыла огонь возле больницы

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Полиция открыла стрельбу по неизвестному вблизи больницы в Берлине. По данным правоохранителей, подозреваемый ранен. Других деталей в полиции не уточнили.

Вблизи больницы в Берлине произошла стрельба. Как сообщили в полиции, огонь открыли сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на полицию.

По данным ведомства, человек, в которого стреляли полицейские, был ранен. Как уточнил ТАСС со ссылкой на представителя правоохранительных органов, мужчина получил ранение в ногу. Других деталей в полиции не уточнили.

Инцидент произошел в районе Кройцберг берлинской столицы. Полиция оцепила большую территорию вокруг больницы. По предварительным данным, мужчина совершил нападение на полицейских. В настоящее время раненный нападавший госпитализирован.

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