На Украине возбудили дело на французские компании Auchan и Peugeot

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Против двух французских компаний Auchan и Peugeot возбудили уголовное дело из-за поставок своих товаров в Крым. Генпрокуратура Украины намеревается отправить запросы в их главные офисы.

Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении двух французских компаний Auchan и Peugeot из-за того, что они работают в Крыму.

По данным депутата Алексея Гончаренко, который направил обращение в прокуратуру, компании причислили крымские города к территории России. В качестве примера он сообщает, что на российском сайте Auchan в разделе "доставка по всей России" фигурируют города Севастополь и Симферополь.

"При поиске дилера для покупки автомобиля в Севастополе на украинском сайте Peugeot ближайшими точками предлагаются Николаев и Черновцы. При этом на российском сайте компании совершить покупку предлагается через дилеров в Севастополе и Симферополе", - говорится в обращении.

Уголовное дело возбуждено по статье Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию". Прокуратура Украины планирует направить запросы в главные офисы французских компаний Auchan и Peugeot.