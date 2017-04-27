Реновация в Москве: где узнать о сносе пятиэтажек

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В Москве работают более 130 информационных центров программы реновации жилья. В них можно получить всю информацию о принципах формирования списка домов, которые могут войти в программу, а также ответы на волнующие вопросы.

Как будет проходить реновация пятиэтажек в Москве, какие дома пойдут под расселение и какие гарантии предоставят жильцам — эти и другие вопросы сейчас волнуют москвичей. Для удобства жителей Москвы власти открыли 136 информационных центров программы реновации.

Полный список информационных центров программы реновации жилья

В инфоцентрах можно получить полную информацию о принципах формирования перечня домов, голосовании на проекте "Активный гражданин", а также ответы на другие вопросы. Работают они с понедельника по пятницу с 10:00 до 20:00 (обед с 14:00 до 15:00), в субботу с 10:00 до 14:00.

Программа реновации. Ответы на главные вопросы.

Программа реновации жилья в Москве стартовала этой весной. От москвичей поступило уже около 250 тысяч обращений с просьбой о переселении из ветхих пятиэтажек. В программу реновации включат только те дома, большинство жителей которых согласятся на переезд. Первые списки по результатам голосования жителей будут готовы к лету, сообщил ранее мэр столицы Сергей Собянин в ходе прямой линии с москвичами на канале "ТВ Центр".

Подробнее о программе реновации жилья — в спецпроекте mos.ru.