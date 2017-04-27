Россия готова помочь Японии в восстановлении "Фукусимы"

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Россия готова оказать помощь Японии в восстановлении атомной электростанции "Фукусима". Об этом заявил Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Кремле. По словам президента, Россия может предложить самые современные технологии очистки загрязненного грунта.

Проблема Корейского полуострова, споры вокруг Курил и сотрудничество в энергетике обсуждались на встрече Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Кремле. По словам президента, Россия готова помочь Токио в восстановлении АЭС "Фукусима-1" и предложить самые современные технологии для очистки загрязненного грунта и переработки радиоактивных отходов. "Фукусима-1" сильно пострадали в результате мощного цунами в марте 2011 года, напоминает "Интерфакс".

Также Владимир Путин сообщил, что этим летом будет организована поездка группы японских чиновников и бизнесменов на Южные Курилы. Договоренность о совместной хозяйственной деятельности на островах была достигнута в декабре прошлого года в Токио.