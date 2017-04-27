Путин и Абэ призвали возобновить переговоры по КНДР

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Владимир Путин и Синдзо Абэ обеспокоены деградацией ситуации на Корейском полуострове. Об этом сообщил президент России после переговоров с японским коллегой. Лидеры призвали возобновить шестисторонние переговоры по Северной Корее. Россия и Япония также просят воздержаться от воинственной риторики в отношении КНДР.

Ситуация на Корейском полуострове сильно деградировала, поэтому необходимо возобновить шестисторонние переговоры в регионе. Об этом сказал президент России Владимир Путин после российско-японских переговоров.

"Отдельно затрагивалась ситуация на Корейском полуострове, которая, по нашему с премьер-министром мнению, к сожалению, серьезно деградировала", - сообщил Путин после переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Лидеры двух стран призвали все страны, вовлеченные в обострение ситуации на полуострове, воздерживаться от воинственной риторики и стремиться к спокойному, конструктивному диалогу.

"Видим в качестве общей задачи скорейшее возобновление шестисторонних переговоров", - цитирует Путина ТАСС.

Обстановка в регионе резко обострилась после ядерных испытаний КНДР 5 апреля. Через пять дней в Японское море вошла ударная группа военных кораблей США.

Как ранее заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва считает деструктивными попытки силового давления США на КНДР.

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