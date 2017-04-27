Песков: Путин может встретиться с новым президентом Франции в июле
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Владимир Путин может встретиться с новым президентом Франции на полях саммита G20, который пройдет в июле в Германии. Об этом сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков, добавив, что конкретной проработки встречи двух лидеров не ведется.
В Кремле не исключили встречу Владимира Путина с новым президентом Франции на саммите G20, который пройдет в немецком Гамбурге в июле, приводит ТАСС слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
"Конечно, возможна (встреча Путина с новым президентом Франции на саммите), он окажется там", - сказал он, добавив, что конкретная проработка встречи пока не ведется.
Ранее сообщалось, что Путин может принять участие в саммите G20 в Гамбурге, который пройдет с 7 по 8 июля. Там же может состояться его встреча с президентом США Дональдом Трампом.
Во Франции проходят президентские выборы. По результатам первого тура за должность главы государства будут бороться кандидат от движения "Вперед" Эмманюэль Макрон и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. Второй тур запланирован на 7 мая.
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