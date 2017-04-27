Туман мог стать причиной крушения корабля "Лиман" в Черном море

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Причиной столкновения судна Черноморского флота России "Лиман" в проливе Босфор с грузовым судном могли стать плохие погодные условия. Около полудня российский корабль в условиях сильного тумана столкнулся с грузовым судном, которое шло под флагом Того. Весь экипаж "Лимана" - 78 моряков - спасены.

Российский военный корабль "Лиман" потерпел крушение и затонул в Черном море. Весь экипаж - 78 моряков - спасены. На борту российского грузового судна они возвращаются на базу, передает "ТВ Центр".

"Лиман" находился близ турецкого побережья в районе Босфора. Около полудня наш корабль в условиях сильного тумана столкнулся с грузовым судном, которое шло под флагом Того. "Лиман" получил пробоину ниже ватерлинии.

Более двух часов моряки пытались спасти корабль, но в итоге были вынуждены покинуть его. Судно под флагом Того осталось на плаву. Помощь в спасении наших моряков оказали турецкие сторожевые катера.

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