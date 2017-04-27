Путин и Абэ договорились о запуске авиарейса на Курилы для бывших жителей островов

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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились о запуске авиарейса на южные Курилы для бывших жителей островов. По словам японского премьера, таким образом граждане Японии смогут посетить могилы родственников на российской территории.

Россия и Япония договорились о запуске авиарейса на Курилы для бывших жителей островов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на японского премьера Синдзо Абэ.

"Решено впервые в истории с помощью самолета осуществить посещение могил родственников бывшими жителями островов", - сказал он по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Лидеры двух стран встретились в четверг в Кремле. Стороны обсудили вопросы реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита Путина в Японию в декабре минувшего года. Также президент и премьер говорили о перспективах развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.

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