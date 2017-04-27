Власти Москвы отказались от строительства высотки на 11-й Парковой улице

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По просьбе местных жителей отменено строительство высотного жилого комплекса в районе Северное Измайлово по адресу: 11-я Парковая улица, владение 46. Такое решение приняла Градостроительно-земельная комиссия под руководством Сергея Собянина. В будущем по этому адресу можно будет возвести только детсад или школу.

Градостроительно-земельная комиссия Москвы под руководством мэра столицы Сергея Собянина приняла решение отказаться от строительства высотного жилого дома в районе Северное Измайлово на 11-й Парковой улице, передает "ТВ Центр".

Против этого проекта активно выступали местные жители. Для разрешения конфликта депутат Госдумы Антон Жарков организовал диалог между населением, представителями властей и компанией-инвестором. По итогам обсуждения вопроса правительство Москвы приняло решение о нецелесообразности строительства высотки. Это было отражено в недавно утвержденных правилах землепользования и застройки.

В четверг Сергей Собянин поручил аннулировать ранее выданный план земельного участка. Теперь там могут быть построены школа или детский сад.

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