Михаил Веллер разгромил студию "Эха Москвы". Видео

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Михаил Веллер вновь использовал стакан в качестве аргумента в споре с журналистами. На этот раз писатель устроил скандал в эфире "Эха Москвы". Веллеру не понравилось, что ведущая перебивала его, и он швырнул в нее микрофон и кружку с водой, заодно обозвав "тупой скотиной".

Михаил Веллер устроил очередной медиа-скандал. На этот раз писателю не понравилось, что в эфире программы "Особое мнение" на радио "Эхо Москвы" ведущая периодически вставляла реплики в его монолог. Выпуск был посвящен итогам первого тура выборов во Франции, передает TVC.RU.

"Ежели ты не читал программу партии Ле Пен, ежели ты не читал программу Макрона, ежели ты не знаком с происходящими процессами, то ты дубина…", - начал Веллер отвечать на вопрос одного из слушателей.

Ведущая Ольга Бычкова попыталась задать уточняющий вопрос, чем вывела писателя из себя. Веллер потребовал не перебивать его, так как это "сбивает, раздражает и мешает".

"Не изводите меня! Лучшее, что вы можете сделать — это не перебивать", - заявил он. На это Бычкова заметила, что периодически будет задавать вопросы.

После этого Веллер вырвал из стола микрофон, швырнул в ведущую кружку с водой и, назвав Бычкову "тупой скотиной", выскочил из студии.

Это не первый случай, когда 68-летний Веллер использует кружку в качестве аргумента в споре. В середине марта в эфире программы "Право голоса" на "ТВ Центре" он вышел из себя и швырнул стакан в сторону ведущего.

Писателя возмутило, что Роман Бабаян усомнился в правдивости истории получения им эстонского гражданства.

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