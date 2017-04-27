Постпред США при ООН призвала страны Совбеза оказать давление на Россию
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Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли призвала страны Совета безопасности организации оказать давление на Россию за поддержку правительства Сирии.
США призвали членов Совбеза ООН оказать давление на Россию за поддержку правительства Сирии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на постпреда США при организации Никки Хейли.
"Многие из вас говорили, что нужно оказать давление на сирийский режим. На самом деле, это не так. Нам нужно оказать давление на Россию, потому что Россия продолжает покрывать сирийский режим", - заявила она.
Дипломат подчеркнула, что на Россию должно быть направлено все внимание и давление. По словам Хейли, российская сторона способна положить конец сирийскому конфликту, если захочет.
"Они могут положить этому конец, если захотят", - сказала она.
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