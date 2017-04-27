СК: 5 полицейских в Петербурге имитировали борьбу с наркопреступностью

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СКР возбудил дело в отношении пяти полицейских в Санкт-Петербурге по статье "Превышение должностных полномочий". По данным следствия, замначальника полиции УМВД по Выборгскому району и четыре оперуполномоченных вступили в сговор для имитации работы по выявлению наркопреступлений.

Пять офицеров полиции в Петербурге стали фигурантами уголовного дела по статье "Превышение должностных полномочий". Как рассказали в СКР по региону, они вступили в сговор для имитации работы по выявлению наркопреступлений.

По версии следствия, в апреле 2017 года замначальника полиции УМВД по Выборгскому району и четыре оперуполномоченных уголовного розыска вступили в преступный сговор для создания видимости эффективной работы.

В частности, одним из эпизодов стал случай, когда фигуранты дела избили потерпевшего и принудили его к оказанию им помощи в фальсификации результатов работы.

"Двое оперуполномоченных в отделе полиции передали местному жителю пакет с психотропным веществом-амфетамином массой 1,51, который он должен был оставить в тайнике у одного из домов по улице Смолячкова, после чего приискать лицо, которое должно было его приобрести, после чего быть незаконно привлечено к уголовной ответственности", - говорится в сообщении на сайте СК.

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