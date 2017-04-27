В Александрове памятник Ивану Грозному исчез через час после установки

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В городе Александров Владимирской области установили второй в России памятник Ивану Грозному, но спустя час администрация района сняла статую с постамента. Памятник увезли на предприятие "Госстройзаказчик" и поместили под надежную охрану.

Администрация города Александров Владимирской области демонтировала второй в России памятник Ивану Грозному спустя час после установки на набережной реки Серой, сообщает местная газета "Новый Александров".

"Глава администрации принял решение назначить открытие памятника на июнь месяц. Площадка, где будет памятник, не готова к церемонии открытия", - заявили власти района.

Памятник отвезли на территорию муниципального предприятия "Госстройзаказчик", где он находится под надежной охраной.

Город Александров был резиденцией Ивана IV на время Опричнины с 1565 по 1581 годы. Здесь царь подписывал соглашения и вел переговоры с иностранными послами. В Александрове была собственный печатный двор и царская книгописная палата. После убийства своего сына Ивана царь навсегда покинул этот город.

В октябре установили первый в России памятник Ивану Грозному в Орле. Памятник поставили на месте слияния рек Ока и Орлик, где в свое время царь заложил крепость, впоследствии ставшей городом. Установка памятника в Орле породила много споров из-за противоречивой роли в истории личности Ивана IV.

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