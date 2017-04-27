Следователи проверяют информацию о попытке отобрать квартиру у ветерана ВОВ

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Следственный комитет Москвы проверяют информацию о покушении на хищение квартиры у 90-летней женщины, ветерана Великой Отечественной войны. Злоумышленники несколько раз пытались добиться признания ветерана недееспособной и завладеть ее недвижимостью на проспекте Мира.

Управление Следственного комитета Москвы проверяет информацию о попытках завладеть квартирой 90-летней женщины, ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на старшего помощника ГСУ СКР столицы Юлию Иванову.

"Организована доследственная проверка по сообщению, выявленному в средствах массовой информации, о неправомерном помещении пожилой женщины в психиатрическую больницу с целью завладения принадлежащим ей недвижимым имуществом", - сказала она.

Ранее стало известно, что неизвестные несколько раз пытались добиться признания женщины недееспособной и завладеть ее квартирой на проспекте Мира. По результатам проверки следователями будет принято процессуальное решение.

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