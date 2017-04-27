Теги: В мире ограбление премьер-министр франция квартира

Во Франции ограбили квартиру премьер-министра страны Бернара Казнева. По словам источника в окружении главы правительства, грабители, вероятнее всего, не знали, кому принадлежит квартира. Инцидент произошел в начале недели. В настоящее время меры по охране квартиры премьера усилены.

Квартиру премьер-министра Франции Бернара Казнева в Париже ограбили. Об этом сообщило издание Le Figaro со ссылкой на источник в окружении главы правительства.

По его словам, ничто не указывает на то, что квартира премьера была ограблена преднамеренно. Злоумышленники, по всей видимости, не знали, кому принадлежит квартира. По данным источника, в ней не было ни одного документа, указывающего на должность владельца.

Ограбление произошло в понедельник, однако прессе о нем стало известно только в четверг. Меры по охране квартиры премьера были усилены.

Читайте также:

Нежелающий возвращать долг мужчина инсценировал ограбление в Москве

В Монако на глазах у прохожих ограбили ювелирный магазин

Неизвестные в масках ограбили автосалон в центре Москвы