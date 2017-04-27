Асад упрекнул Трампа в несамостоятельности

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Президент САР Башар Асад считает, что американскому лидеру Дональду Трампу не удалось стать самостоятельным политиком. Он заявил, что оценивать внешнюю политику Трампа бесполезно, поскольку президент США никогда ее не определял.

Президент США Дональд Трамп никогда самостоятельно не определял внешнюю политику страны. Об этом заявил лидер Сирии Башар Асад.

"Дональд Трамп пытался свернуть на другую тропу во время и после избирательной кампании, но не смог", - цитирует главу САР "Интерфакс".

По его словам, "у американского президента нет политики", так как руководство страной осуществляют разведывательные службы, Пентагон, крупные нефтяные компании и производители оружия, а также финансовые институции и другие лобби.

Асад считает геополитические трудности, с которыми сталкиваются Сирия, Иран, Россия и другие страны, свидетельством стремления США к установлению своей гегемонии в мире.

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