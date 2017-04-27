Россияне на снегоходах провалились под лед на Шпицбергене

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Снегоходы с девятью россиянами провалились под лед на Шпицбергене. Вылетевшие на место происшествия спасательные вертолеты подняли из воды шесть человек. В настоящий момент проверяется информация об обнаружении еще троих россиян. По предварительным данным, их состояние не вызывает опасений.

Девять россиян на снегоходах провалились под лед на Шпицбергене, передает ТАСС со ссылкой на Норвежский координационный спасательный центр.

Инцидент произошел вечером в четверг в районе Темпелфьорд. К настоящему моменту спасательные вертолеты подняли из воды шесть человек. Четверо из них были госпитализированы.

Информация об обнаружении еще троих россиян проверяется. По предварительным данным, им ничего не угрожает.

Архипелаг Шпицберген имеет особый статус, согласно которому суверенитет над этой территории принадлежит Норвегии, однако хозяйственную деятельность там могут вести еще несколько государств. Этим правом пользуются Россия, Польша и Китай.

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