Медведев поблагодарил премьера Турции за помощь в эвакуации экипажа "Лимана"

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Глава правительства России Дмитрий Медведев провел телефонный разговор с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. Медведев также выразил турецкой стороне признательность за эффективное взаимодействие при эвакуации экипажа корабля ВМФ "Лиман".

Дмитрий Медведев провел телефонный разговор с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом. Об этом сообщили в пресс-службе российского правительства.

"В ходе беседы Дмитрий Медведев выразил признательность турецкой стороне за оперативное и эффективное взаимодействие в ходе эвакуации экипажа корабля ВМФ России "Лиман", - говорится в сообщении.

Стороны также обсудили вопросы российско-турецкого торгово-экономического сотрудничества, а также график предстоящих контактов на различных уровнях.

Российский военный корабль потерпел крушение в 18 морских милях к северу от побережья Турции в районе мыса Кильос у входа в пролив Босфор. Исследовательское судно ВМФ России столкнулось с транспортным кораблем Youzarsif-Н, шедшим под флагом Того. По предварительным данным, столкновение произошло по причине низкой видимости из-за тумана. Все 78 членов экипажа российского корабля были спасены.

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