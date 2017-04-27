Пентагон начал расследование по делу о получении экс-советником Трампа российских денег

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Пентагон инициировал расследование в отношении экс-советника Дональда Трампа Майкла Флинна о получении российских денег. Ранее бывший советник раскрыл свой отчет о доходах, согласно которому он получал деньги от телеканала Russia Today, американской дочки "Лаборатории Касперского" и грузовой авиакомпании, связанной с перевозчиком "Волга-Днепр".

Пентагон начал собственное расследование в отношении Майкла Флинна, бывшего советника президента США Дональда Трампа, с целью выяснить, имел ли он право получать деньги от иностранных лиц, будучи офицером в отставке, передает ТАСС.

Аппарат генерального инспектора Министерства обороны США



Подробнее на ТАСС:

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4217460

Аппарату генерального инспектора Министерства обороны США предстоит узнать, зачем Флинн скрывал иностранные платежи, хотя был предупрежден Пентагоном о недопустимости таких действий.

Ранее Флинн раскрыл информацию о доходах, полученных от российских компаний. В декларации было указано, что Флинн получил 45 тысяч долларов от российской телекомпании Russia Today за выступление на мероприятии в честь десятилетия канала. Также он получил вознаграждения от американской дочки "Лаборатории Касперского" и грузового авиаперевозчика, связанного с компанией "Волга-Днепр". В предыдущем отчете информация о вознаграждениях присутствовала, однако не были указаны конкретные компании.

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