В Македонии совершена попытка государственного переворота

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В столице Македонии Скопье совершена попытка государственного переворота. В четверг в обход парламентской процедуры спикером Республиканского собрания был избран Талат Джафери - член Демократического союза, который представляет интересы этнических албанцев.

По данным "ТВ Центра", как только об избрании Джафери стало известно, около ста человек в масках прорвались в здание парламента и устроили потасовку. По некоторым данным, нападавшие - представители движения "За единую Македонию", которую возглавляет бывший премьер страны Никола Груевский.

Сообщается о восьми раненных, среди них премьер-министр Македонии Эмил Димитриев. Некоторое время он был блокирован в своём кабинете. Сейчас глава правительства находится в больнице. Подробностей о его состоянии нет. Лёгкие травмы получил и лидер албанских оппозиционеров Зоран Заев. К зданию парламента продолжают подходить люди.