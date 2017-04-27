По итогам встречи Путина и Абэ было подписано более 30 соглашений

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Порядка 30 соглашений было подписано в Москве по итогам переговоров Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. После декабрьской встречи в Нагато, где лидеры двух стран приняли решение об активизации сотрудничества, к нынешнему визиту был подготовлен совместный план, включающий десятки проектов как в экономике, так и гуманитарной сфере. Обсуждались на переговорах и перспективы сотрудничества на Курильских островах.

Встречу, как отметил "ТВ Центр", запланировали еще в декабре прошлого года. Тогда Владимир Путин посетил Японию и пригласил Синдзо Абэ с ответным визитом. Лидеры стран уже давно перешли на "ты". В Стране восходящего солнца это особая форма уважения – так обращаются к другу.

"Мы очень рады вас видеть в столице России. Вспоминаем, как тепло, Синдзо, ты принимал нас в Японии, в твоём родном департаменте. Япония – наш добрый сосед и очень перспективный партнёр. В прошлую нашу встречу в Ямагути, а затем и в ходе переговоров мы договорились об активизации наших отношений и наших контактов, нашей совместной работы и уже можем подвести определённые итоги. Движение вперёд есть", - отметил российский президент.

Отношения между странами в последнее время более чем дружеские. Поэтому премьер первым делом еще раз выразил соболезнования в связи с терактом в Санкт-Петербурге.

"Я хотел бы передать искренние соболезнования погибшим из-за взрыва в метро в Санкт-Петербурге. Мы не можем допустить такой подлый теракт и непоколебимо осуждаем такое поведение. Японцы вместе и рядом с народом России. Поэтому позвольте выразить нашу солидарность", - сказал Абэ.

Отправляясь в Москву, Синдзо Абэ не скрывал, что собирается обсудить обширный круг тем. Среди них, конечно, мирный договор. Долгое время Токио категорично требовал вернуть ей южные Курильские острова, которые вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, в которой Япония поддерживала Германию. В Москве неоднократно заявляли, что свои территории не отдадут, но готовы вести совместную деятельность на островах. Японию, похоже, такой вариант устраивает.

"Для изучения конкретных возможностей взаимодействия этим летом будет организована поездка на Южные Курилы группы японских чиновников и бизнесменов. Кроме того, Россия обеспечит прямой авиаперелёт для доставки бывших японских жителей островов с целью посещения могил их предков. Это гуманитарные вопросы, о решении которых мы также неоднократно говорили с господином премьер-министром", - отметил Путин.

"Я хочу, чтобы в погожий июньский день бывшие жители островов посетили могилы своих предков на Кунашире и Итурупе. Японцы и россияне будут заниматься совместным разведением рыб и морских ежей. Будут развивать уникальный для островов туризм. Будут повышать жизненный уровень проживающих там россиян, а также создавать возможности для японских бизнесменов", - добавил Абэ.

Премьер-министр привез с собой большую делегацию. Страны намерены обсудить 80 приоритетных проектов в различных сферах, в том числе по развитию Дальнего Востока, освоению газовых месторождений и взаимодействию в области энергетики.

"Японский бизнес участвует в разработке нефтегазовых месторождений "Сахалин-1", "Сахалин-2", в строительстве завода сжиженного природного газа на полуострове Ямал. Говорили с премьер-министром Абэ и о планах совместного возведения газопровода "Сахалин – Хоккайдо", создания морского энергомоста для поставок электричества из России в Японию, кооперации в области возобновляемых и нетрадиционных источников энергии. Россия готова оказать Японии помощь в восстановлении АЭС "Фукусима-1" и предлагает самые современные технологии для очистки загрязнённого грунта, переработки радиоактивных отходов", - сказал российский президент.

От региональной повестки перешли к международной. По мнению Абэ, мир не может побороть терроризм без участия России. Кроме того, Москва и Токио должны приложить совместные усилия для разрешения ситуации в КНДР.

"Отдельно затрагивалась ситуация на Корейском полуострове, которая, по нашему с премьер-министром мнению, к сожалению, серьёзно деградировала. Призываем все государства, вовлечённые в региональные дела, воздерживаться от воинственной риторики и стремиться к спокойному, конструктивному диалогу. Видим в качестве общей задачи скорейшее возобновление шестисторонних переговоров", - отметил Путин.

Нынешняя встреча – уже пятая с мая прошлого года, и точно не последняя. Абэ планирует встретиться с Путиным в Гамбурге на саммите "большой двадцатки", а также во время Восточного экономического форума во Владивостоке.

Никита Васильев, "ТВ Центр"