Медведев призвал продолжать улучшать условия жизни на селе

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Доктрина продовольственной безопасности России по многим пунктам исполнена на сто процентов, заявил на заседании правительства премьер Дмитрий Медведев. Устойчиво растут поставки сельхозпродукции на экспорт.

Глава правительства отметил, что в отрасль пришли частные деньги, объем инвестиций в сельское хозяйство вырос на 14 процентов. Как отметил "ТВ Центр", такой интерес у инвесторов, по мнению главы правительства, появился в результате государственной поддержки. По словам премьера, результаты выполнения государственной программы развития АПК по итогам прошлого года можно признать успешными.

"Есть неплохие результаты по созданию современных условий жизни на селе. Проводим газ, занимаемся водопроводами, строятся дома, новые школы, фельдшерско-акушерские пункты, спортплощадки, клубы, все, в чем нуждаются люди. И, конечно, эта работа не везде еще одинаково идет, она должна быть продолжена", - сказал премьер.