Погода не помешала первой репетиции парада Победы на Красной площади

В четверг в Москве состоялась первая репетиция парада Победы. Несколько часов по центральным улицам столицы проходила современная техника, а также парадные расчеты различных родов войск и военных учебных заведений. Как сообщили в Министерстве обороны, состав механизированной колонны пополнят новые образцы вооружений. В пешем строю впервые будут маршировать воспитанники патриотического движения Юнармия.

Прямое включение с первой репетиции главного парада страны показал телеканал "ТВ Центр".