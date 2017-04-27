Москва усомнилась в достоверности французского расследования химатаки в Сирии

Теги: мид франция Сирийский конфликт

В Париже опубликовали доклад французских спецслужб с оценкой предполагаемого использования химоружия в районе Хан-Шейхуна. МИД России заявило, что в докладе много нестыковок, а единственная возможность установить истину - отправить миссию ОЗХО на место происшествия.

В МИД России усомнились в достоверности данных, полученных французскими спецслужбами в районе Хан-Шейхуна, говорится в сообщении МИД России.

Во внешнеполитическом ведомстве сложилось впечатление, что Франция, Турция и Великобритания не доверяют ОЗХО и пытаются повлиять на ее работу в выгодном для себя направлении.

"Единственной реальной возможностью установить истину стало бы направление в Хан-Шейхун и на авиабазу «Шайрат», где якобы находился примененный в Хан-Шейхуне зарин, Миссии ОЗХО по установлению фактов для расследования на месте с использованием всех методик, предусмотренных в КЗХО и Мандате этой Миссии", - говорится в сообщении.

В МИД отметили, что доклад вызывает много вопросов. Прежде всего, они касаются того, при каких обстоятельствах французская сторона получила пробы. В ведомстве призвали страны прекратить "недостойные политические игры вокруг сирийского химического досье".

4 апреля стало известно о том, что в городе Хан-Шейхун якобы было применено химоружие. В ответ 7 апреля ВВС США нанесли авиаудар ракетами "Томагавк" по сирийской авиабазе в провинции Хомс. 20 апреля Россия представила ОЗХО ряд свидетельств того, что инцидент с возможным применением химоружия в сирийской провинции Идлиб носит постановочный характер. Западные страны утверждают, что ответственность за использование химического оружия в Сирии лежит на президенте Башаре Асаде. Сам Асад называет произошедшее провокацией.

Читайте также:

Лавров: у Москвы есть серьезные вопросы к работе ОЗХО

Эйро рассказал о доказательствах вины Асада в химатаке в Идлибе

Лавров назвал причину блокировки в ОЗХО проекта России по химатаке